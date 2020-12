Deutsche Lufthansa – Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund vier Prozent aus. Auf 9,83 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zehn Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 10,82 EUR liegt der Hochpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft Deutsche Lufthansa nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 8,80 EUR befindet. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

