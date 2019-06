Deutsche Lufthansa: Schnäppchen oder fallendes Messer?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Investoren und Analysten treffen sich heute in Sache Lufthansa zum Capital Market Day. Hierbei versucht der Konzern das verloren gegangene Vertrauen zurück zu gewinnen.

Anlass zum Zweifeln an der Zukunftsfähigkeit der Fluggesellschaft gab es in den vergangenen Wochen genug. Endgültig eskalierte die Situation nach der Gewinnwarnung am Sonntag vor einer Woche. Seitdem nahm der Abwärtstrend des Wertes massiv an Fahrt auf.

