Deutsche Lufthansa: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei der Deutschen Lufthansa. Denn nicht nur landete die Aktie auf einem denkbar schlechten Platz, auch kam von Seiten Ryanair der Vorwurf, dass die Lufthansa bei der Kooperation mit Air Berlin als Nutznießer fungiere und sich so Vorteile verschaffe. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche die Lufthansa und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Aktie enttäuscht! Viele deutsche Aktien steigen unaufhaltsam, nicht so aber die Aktie der Deutschen Lufthansa. Hier konnte die 13 Euro Marke nicht nachhaltig überwunden werden und bereits mehrmals ist das Papier an dieser Stelle angestoßen, ehe es wieder bergab ging.

Zweistellige Prozentverluste: Das Schlusslicht! In der Spitze büßten die Anteilscheine der Lufthansa letzte Woche innerhalb nur weniger Tage zweistellige Prozentverluste ein und die Aktie war für nur 11,50 Euro zu haben. Mit einem Wochenverlust von über 7 Prozent landete das Papier letzte Woche auf dem letzten Platz im Deutschen Aktienindex.

Ryanair geht zum Bundeskartellamt! Auch negative Neuigkeiten stehen für die Fluggesellschaft fast an der Tagesordnung. So beschwerte sich der irische Konkurrent Ryanair beim Bundeskartellamt über die Partnerschaften zwischen Air Berlin und Lufthansa. Denn der schwache Berliner Luftfahrtkonzern wird unzählige Flugzeuge inklusive Personal zukünftig unter anderem an Eurowings vermieten. Ryanair vermutet hier eine Behinderung des Marktes und befürchtet, dass die Deutsche Lufthansa als Nutznießer aus dem Geschäft hervorgeht. Schließlich übersteigen die Kosten die auf Air Berlin entfallen die Konditionen die die Deutsche Lufthansa erhält bei weitem.

Was tatsächlich dran ist an den Vorwürfen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse