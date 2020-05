Deutsche Lufthansa mit Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Deutsche Lufthansa zu erkennen. So schießt die Aktie um rund sechs Prozent nach vorne. Auf 8,55 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund vier Prozent zum Monatshoch. Dieser Hochpunkt verläuft bei 8,89 EUR. Für Deutsche Lufthansa geht es jetzt also um die Wurst!

Investoren, die für Deutsche Lufthansa bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verstärken.

