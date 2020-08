Deutsche Lufthansa: Reicht das?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa weist am 03.08.2020, 20:26 Uhr einen Kurs von 7.478 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Fluggesellschaften" geführt.

Wie Deutsche Lufthansa derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Lufthansa für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Deutsche Lufthansa für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Deutsche Lufthansa insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Deutsche Lufthansa als "Sell"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 3 Hold, 14 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Deutsche Lufthansa-Wertpapier aus dem letzten Monat "Sell" (0 Buy, 1 Hold, 3 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 6,98 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,65 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 7.478 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Deutsche Lufthansa liegt bei 91, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Deutsche Lufthansa bewegt sich bei 67,66. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

