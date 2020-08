Deutsche Lufthansa – Die Party beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund fünf Prozent aus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund elf Prozent. Bis heute markieren 9,32 EUR dieses Hoch. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.

