Deutsche Lufthansa: Neue Bestmarke und starkes Kaufsignal!

Liebe Leser,

die Lufthansa hat nun ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. An diesem Donnerstag konnte das erst Anfang November markierte Allzeithoch weiter nach oben geschoben werden. Die neue Bestmarke lautet nun 28,38 Euro. Damit einher geht natürlich ein kräftiges Kaufsignal, da der Aufwärtstrend bestätigt werden konnte. Die Aktie hat allein in der abgelaufenen Woche wieder ein Plus von 6,6 % erwirtschaftet. Das Minus der letzten beiden Wochen konnte damit wieder wettgemacht und in ein kleines Plus umgemünzt werden. Innerhalb eines Monats ging es um knapp 11 % nach oben.

Nun sieht es gut aus. Besondere wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden zuletzt nicht verkündet. Dennoch hat das Geschäft mit Air Berlin die fundamental orientierten Analysten noch nicht dazu gebracht, ihre Meinungen zu ändern. Weiterhin sind nur 50 % der Experten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen derzeit „halten“, während 15 % sogar für einen „Verkauf“ plädieren. Dennoch ist die Stimmung angesichts der charttechnisch nun zurückeroberten Aufwärtstrendgeraden gut. Es sollte nicht lange dauern, bis diese starke Aufwärtsdynamik sogar zum Test der 30-Euro-Marke führe, so die Meinung. Darüber wäre die Luft frei.

Technische Analysten: Sehr starkes Zeichen!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im klaren und breiten Aufwärtstrend. Schließlich ist der GD200 knapp 32 % entfernt. Dies sind sehr deutliche Kaufsignale!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.