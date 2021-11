Deutsche Lufthansa – Kurz vor dem Abflug

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am 03. November hat die Deutsche Lufthansa AG ihre Quartalsdaten bekanntgegeben. Diese waren durchaus nach dem Geschmack der Anleger. Die Tiefs vom Oktober konnte die Lufthansa-Aktie deutlich hinter sich lassen. So wurden in Folge zwei charttechnische Kaufsignale generiert.

Im ersten Schritt knackte der Wert die 50-Tage-Linie und im zweiten Schritte den seit dem Frühjahr 2021 laufenden Abwärtstrendkanal. Die Lufthansa-Aktie lief bis an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung