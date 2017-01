Deutsche Lufthansa: Klartext von Carsten Spohr

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa konnte in den vergangenen sechs Monaten 20% an Wert gewinnen und notiert derzeit auf dem Niveau des 6-Monats-Hochs (13.11 Euro). Wie heute bekannt wurde, will die Kranich-Airline trotz der gestiegenen Treibstoffpreise ihre Ticketpreise in diesem Jahr senken. "Wir gehen auch in diesem Jahr davon aus, unseren Kunden leicht reduzierte Ticketpreise...