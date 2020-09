Deutsche Lufthansa: Jetzt unbedingt raus oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Richtig abgestraft werden heute Deutsche Lufthansa-Aktionäre. Mit einem Minus von rund zwei Prozent muss die Aktie nämlich richtig Federn lassen. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 8,60 EUR. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund drei Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 8,33 EUR in den Weg. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt.

Fazit: Deutsche Lufthansa kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.