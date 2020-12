Deutsche Lufthansa: Jetzt noch einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 10,28 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund null Prozent. Bei 10,29 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 8,80 EUR komplett grünes Licht. Deutsche Lufthansa liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

