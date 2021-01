Deutsche Lufthansa: Jetzt Gewinne mitnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Schließlich wird die Aktie rund sieben Prozent nach vorne katapultiert. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 11,01 EUR. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund null Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 11,05 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Deutsche Lufthansa-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

