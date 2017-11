Deutsche Lufthansa: Ist die Luft raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Lufthansa musste zuletzt einen massiven Rücksetzer hinnehmen. Die Aktie verlor binnen einer Woche fast 7 %, um dann am Freitag wieder etwas zuzulegen. Ist dies also lediglich eine Gewinnmitnahme gewesen oder stecken andere Signale hinter den fallenden Notierungen, die es jüngst zu beklagen gab? Charttechniker betonen, dass die Aktie innerhalb von 10 Monaten um mehr als 100 % klar und stetig in die Höhe gestiegen sei. Insofern sei dies lediglich eine minimale Zwischenkorrektur, für die es keinerlei wirtschaftlichen Anlass gäbe. Ganz im Gegenteil: Jüngst vermeldete das Luftfahrtunternehmen, dass es deutliche Steigerungen bei der Anzahl der Fluggäste gegeben habe. Dennoch sind lediglich nur 50 % aller fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen den Titel „halten“, während 15 % einen „Verkauf“ für richtig erachten.

Die Aktie ist nach Meinung von Charttechnikern letztlich auf dem Weg, 28,22 Euro als bisheriges Allzeithoch einzuholen. Diese Top-Marke war am 1. November 2017 markiert worden, der Abstand beträgt nicht einmal 6 %. Darüber ginge es darum, die wichtige runde Marke von 30 Euro zu überwinden. Dann sei der Aufwärtstrend perfekt.

Hausse-Modus intakt

Trotz des jüngsten leichten Rücksetzers ist die Aktie weiterhin im technischen Aufwärtstrend. Vor allem der GD200 ist mit knapp 30 % noch weit entfernt. Daher erwarten die technischen Analysten ebenfalls noch neue Rekordhöhen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.