Deutsche Lufthansa: Interessante Chartsituation mit Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Nach dem Allzeithoch im Dezember bei 31,26 Euro hat sich die Deutsche Lufthansa ISIN: DE0008232125 in einen steilen Sinkflug begeben. Die Aktie ist im Bereich 13 Euro aufgeschlagen und hat sich wieder nach oben begeben. Der Kurs bewegt sich in den letzten Tagen in einem relativ engen Seitwärtsbereich und es sieht nach der Vorbereitung auf den nächsten Ausbruch aus, der mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung