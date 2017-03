Deutsche Lufthansa: Goldman Sachs gibt Anteile ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

The Goldman Sachs Group, Inc. hat am 16. März 2017 mit dem über Finanzinstrumente gehaltenen Stimmrechtsanteil die Fünf-Prozent-Schwelle bei der Deutsche Lufthansa AG unterschritten und hält seitdem 4,95 (5,09) Prozent. Der US-amerikanische Investmentbanker hat zudem nach Aktienverkäufen noch insgesamt 2.026.592 Aktien bzw. 0,43 (1,0) Prozent des Deutsche Lufthansa-Kapitals in seinem Besitz. Insgesamt kommt Goldman Sachs auf 5,38 (6,09) Prozent. Mit dem aktuellen Stimmrechtsanteil belegt der New Yorker Wertpapierhändler in der Aktionärsliste des Luftfahrtkonzerns weiterhin Platz zwei. Größter Aktionär ist die Templeton Global Advisors Limited, die laut der jüngsten Stimmrechtsmeldung nach einer im Oktober 2016 durchgeführten Kapitalerhöhung noch 9,95 Prozent der Stimmrechte hält. Die Deutsche Bank AG besaß zuletzt 4,69 Prozent der Stimmrechte. Es folgt die BlackRock, Inc. mit 17.480.556 Stimmrechten, was einem Anteil von 3,73 Prozent entspricht.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 26,90 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Deutsche Lufthansa. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um geringfügig um 0,07 Prozentpunkte erhöht.

Ein Beitrag von Michael Garth.