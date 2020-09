Deutsche Lufthansa: Findet die Aktie ihren Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa wird in den letzten Tagen wieder stark abverkauft und visiert ihren Boden bei 7 Euro an. Dieses Tief wurde im April 2020 erreicht und im Mai 2020 und im August 2020 zweimal erfolgreich getestet. Diese Marke wurde letztes Mal im Jahr 2009 getestet, also vor 11 Jahren. Diese Unterstützung ist sehr wichtig für die Lufthansa Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



