Deutsche Lufthansa – Einfach desaströs!

Was viele nicht wahr haben wollten: Die Deutsche Lufthansa-Aktie könnte ohne Staatskredite ein Pleitekandidat werden. Letztlich kommt es darauf an, wie schnell eine Rückkehr zur Normalität in der Luftfahrt- und Touristikbranche gelingt. Doch die Experten sind hierfür wenig zuversichtlich! Die Corona-Pandemie ist zwar in Europa und China scheinbar unter Kontrolle und könnte ihre Spitze bald in den USA erreichen. Doch in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



