Deutsche Lufthansa: Darauf haben Anleger gewartet!

die Lufthansa hat nun einen neuen Anlauf in Richtung 30 Euro gewagt. Dies ist jedenfalls die Auffassung von charttechnischen Analysten, die bei der stärksten DAX-Aktie der jüngsten Zeit weiterhin großes Potenzial vermuten. Der Wert hat am Dienstag je nach Börse 2 bis 3 % hinzugewonnen und auch an diesem Mittwoch etwas zulegen können. Dabei gab es bis dato kaum neue Nachrichten nach der Übernahme von Air Berlin. Allerdings deutete das Luftfahrtunternehmen an, es könne 1.000 innerdeutsche (neue) Flüge monatlich implementieren. Dies hat bei den wirtschaftlich orientierten Bankanalysten indes zu keiner Neubewertung geführt. Aktuell sind nur 50 % der Meinung, die Lufthansa sei ein „Kauf“. 35 % wollen aktuell „halten“, während 15 % für einen „Verkauf“ plädieren. Dennoch: Das aktuelle Allzeithoch bei 28,22 Euro vom 1. November ist nun wieder ins Visier der Lufthansa geraten.

Nach unten hin ist der Wert nach Meinung von Chartanalytikern gut abgesichert. Denn die Kurse steigen entlang einer stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben und mussten zuletzt lediglich einen nicht bedeutenden Rücksetzer hinnehmen. Unter dem Strich bedeutet ein Kursplus von 8 % Plus innerhalb eines Monats eine starke Performance.

Technische Analysten: Lufthansa bleibt stark

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich im Höhenflug. Die Kurse notieren gut 31 % oberhalb der 200-Tage-Linie. Ein neuer Allzeitrekord ist aus dieser Sicht nur eine Frage der Zeit.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.