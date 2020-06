Deutsche Lufthansa: Citigroup bleibt weiter maximal pessimistisch und sieht Aktie mittelfristig auf Pennystock-Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Nach langem Gezerre hat am Wochenende nun auch der Aufsichtsrat der durch die COVID-19-Pandemie in die Krise geratenen Fluggesellschaft Deutschen Lufthansa seine Zustimmung zur Annahme der Auflagen durch die EU-Kommission gegeben, Start- und Landerechte in Frankfurt und München abzugeben. Das ist Bedingung, damit das milliardenschwere Rettungspaket für die Lufthansa genehmigt wird. Stimmen nun auch noch die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung



