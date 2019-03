Deutsche Lufthansa: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa Aktie befindet sich zum jetzigen Stand in einer Abwärtsbewegung und verliert an Höhe. Sie stieg ab dem 30.10.2018 auf und hat ab dem 26.02.2019 aufgehört zu steigen. Bis heute ist die Aktie am Fallen.

Wo befindet sich der nächste Widerstand?

Ein wichtiger Widerstand notierte am 26.02.2019 bei 23,60 € und brachte die Aktie zum Fallen. Zudem ist der 21.09.2018 zu

Ein Beitrag von Maximilian Weber.