Deutsche Lufthansa: Auf der VERLIERERSEITE!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lieber Leser,

auch wenn viele deutsche Aktien zurzeit unaufhaltsam steigen so scheint die Aktie der Deutschen Lufthansa aktuell einen Deckel gefunden zu haben. Die 13 Euro Marke konnte bisweilen nicht nachhaltig überwunden werden. Mehrmals stoß sich das Papier den Kopf an dieser Stelle ehe es brachial bergab ging. In der Spitze büßten die Anteilscheine binnen weniger Tage zweistellige Prozentverluste ein. Aktuell ist das Papier für rund 11,50 Euro zu haben. Mit einem Wochenverlust von über 7 Prozent landete das Papier damit auf dem letzten Platz im Deutschen Aktienindex.

Anzeige beim Bundeskartellamt

Unterdessen hagelt es vermehrt negative Neuigkeiten für die Fluggesellschaft. Der irische Konkurrent Ryanair schwärzt das Kölner Unternehmen beim Bundeskartellamt an. Grund sind die Partnerschaften zwischen Air Berlin und Lufthansa. Der entkräftete Berliner Luftfahrtkonzern wird im Rahmen seines Sanierungsplans unzählige Flugzeuge inklusive ihres Personals zukünftig unter anderem an Eurowings vermieten. Diese Beziehung macht Ryaniar sehr skeptisch. Vermuten sie doch eine Behinderung des Marktes. Befürchtet wird weiterhin, dass die Deutsche Lufthansa als Nutznießer aus dem Geschäft hervorgeht. Übersteigen doch die Kosten die auf Air Berlin entfallen bei weitem die Konditionen die die Deutsche Lufthansa erhält.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse