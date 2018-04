Deutsche Lufthansa-Aktie: Das sollten Sie jetzt unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa präsentiert sich zuletzt wirklich sehr enttäuschend, so jedenfalls die Meinung von Chartanalysten. Die Aktie hat auch am Freitag weiter nachgegeben. Es ging auf knapp 24 Euro nach unten. Diese Marke wiederum könnte sich in den kommenden Sitzungen als wichtiges Abwärtssignal erweisen. Denn bislang waren dort Unterstützungen angesiedelt, die jetzt auf den Prüfstand kommen. Der Wert muss ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.