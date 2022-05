Deutsche Lufthansa-Aktie: Das muss jetzt gelingen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Damit konnten die Bullen zunächst den kleinen Anstieg fortsetzen, der am Dienstag auf dem Tief bei 6,48 Euro begonnen hat. Er hat die Aktie der Deutschen Lufthansa heute bis an den 50-Tagedurchschnitt vordringen lassen. Der EMA50 bei 6,95 Euro wurde dabei punktgenau erreicht, konnte jedoch nicht überwunden werden, den in der Spitze stieg die Aktie nur bis auf 6,93 Euro… Hier weiterlesen