Deutsche Lufthansa-Aktie: Das ist einfach gut

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Lufthansa-Aktie schlägt Kapriolen. Auf den ersten Blick. Am Montag, dem 20. September konnte der Wert noch deutlich zulegen. Mit einer sehr langen weißen, also positiven Tageskerze zeigten die Anleger wieder echten Kaufwillen. Allerdings scheiterte der Wert sodann an der 50-Tage-Linie. Und prallte hier am Dienstag wieder nach unten ab.

Von den Investoren werden aktuell zwei Gründe durchaus positiv gesehen. So haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung