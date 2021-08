Deutsche Lufthansa-Aktie: Das ist ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

So richtig positiv scheint der Markt für die Deutsche-Lufthansa-Aktie nicht gestimmt zu sein. Und doch besteht durchaus Hoffnung auf eine Stabilisierung des Wertes. Zumindest aus charttechnischer Sicht. Denn in der nun abgelaufenen Handelswoche wurde ein neues Tief in der Abwärtsbewegung der Deutsche-Lufthansa-Aktie gekauft.

