Deutsche Lufthansa Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Lufthansa-Aktie war in diesem Jahr eine reine Erfolgsgeschichte. Ca. 137 % an Wertgewinn in zehn Monaten ist schon eine Nummer. Gründe für den Turnaround gibt es genug. Diese wurden mit den letzten Zahlen zum dritten Quartal 2017 komplementiert. Das Unternehmen schafft auf Neunmonate-Basis einen Rekord-EBITDA. Der Umsatz stieg um 12,1 % auf 26,76 Mrd. Euro.

Transportzahlen per Oktober

In dieser Woche hat das Unternehmen die Transportzahlen per Monat Oktober veröffentlicht. Die Passagieranzahl konnte um 16,7 % auf 12,2 Mio. im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Der Absatz fiel 12,1 %, die Sitzkilometer 11,6 % höher aus. Die Auslastung lag bei 81,4 % und damit 0,4 % über der Auslastung im Jahr zuvor. Damit wurden in 2017 111 Mio. Passagiere befördert. Die gesamte Anzahl der Passagiere in 2016 wurde bereits übertroffen.

Test des Ausbruchsniveaus

Charttechnisch korrigierte die Aktie den zuvor erfolgten Ausbruch aus der technischen Widerstandszone. Das zuvor überwundene Hoch aus 1998 wurde in dieser Woche getestet. Eine Korrektur wäre nach solch einem fulminanten Anstieg sicherlich nichts Schlechtes. Sollte der Kurs jedoch in der nächsten Woche wieder die Richtung aufwärts aufnehmen und dabei den Trendkanal wieder überschreiten, dürfte sich der Trend weiter fortsetzen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.