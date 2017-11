Deutsche Lufthansa Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa Chef Carsten Spohr geht davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen Rekordgewinn verzeichnen wird. Das dritte Quartal war zwar nicht das beste in diesem Jahr, doch die anderen Quartale sollen das rückläufige Nettoergebnis allemal ausgleichen. Wie es scheint, sind die Anleger von dem Turnaround überzeugt. Problematisch ist das Ganze, weil sich zum fundamentalen Turnaround auch Übernahmephantasien gesellen.

Wie viel ist bereits eingepreist?

Es ist daher schwierig einzuschätzen, was in die Aktie bereits eingepreist ist und was nicht. Die Deutsche Lufthansa sieht einem starken Ausbau der Marktanteile entgegen. Sollte früher oder später die Kartellbehörde an die Tür klopfen, werden wir sehr schnell zu sehen bekommen, wie viel Realität im aktuellen Kurs vorhanden ist. Das Unternehmen greift derweil auch nach der insolventen Alitalia. Doch da sollte es nicht so einfach werden wie bei der Air Berlin. Charttechnisch hat die Aktie nun das 1998er Hoch endgültig überwunden. Der Kurs schloss bereits in der vergangenen Woche darüber und auch in dieser Woche. Die Aktie ist somit aus charttechnischer Sicht gut unterstützt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.