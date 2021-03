Deutsche Lufthansa-Aktie: Widerstand kommt in den Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa-Aktie: die langfristigen Tiefpunkte um 7,00 Euro konnten den Anteilschein hervorragend stützen. Es zeigt sich sogar so etwas wie ein Doppelboden, mit Oberkante bei rund 12,50 Euro. Genau an dieser Stelle ist auch ein Widerstandsbereich zu finden, an welchem der Aktienkurs gerade zu scheitern droht. Übergeordnet ist der Bärenmarkt zum Bullenmarkt geworden.

Dies liegt daran, dass es den Bullen von Lufthansa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung