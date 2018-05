Deutsche Lufthansa-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Entwicklung der Deutschen Lufthansa-Aktie könnte in diesen Tagen durchaus schlechter sein. Am Mittwoch noch gehörte die Lufthansa-Aktie zu den Top-Performern im Dax. Am Donnerstag ging es dagegen wieder um rund 1,7 % gen Süden. Aber dieser kleine Dämpfer sollte die gute Entwicklung der letzten Zeit nicht schmälern. Auch der Zukauf der Air-Berlin-Anteile dürfte die Position auf dem deutschen Markt deutlich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.