Deutsche Lufthansa-Aktie: Unspektakulär!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

Die Aktie der Deutschen Lufthansa hat sich in dieser Handelswoche recht zurückhaltend präsentiert. In den letzten Handelswochen war es ruhig um den Kranich geworden. Auffallend war, dass keine neuen Nachrichten vom Unternehmen veröffentlicht wurden. Nach starken Verlusten im Zuge des Krieges in der Ukraine hat die Aktie der Deutschen Lufthansa wieder Boden gut gemacht und sich auf dem aktuellen Niveau… Hier weiterlesen