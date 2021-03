Deutsche Lufthansa-Aktie – Spinnen die Analysten?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Reise- und Luftfahrtaktien sind gefragt. Die Corona-Pandemie geht ihrem Ende entgegen. Die Impfkampagnen nehmen an Fahrt auf. Eine Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens wird von den Börsianern erwartet.

So konnte auch die Lufthansa-Aktie in den vergangenen Wochen durchstarten. Seit den Tiefs im Oktober 2020 im Bereich von 7 Euro scheint sich der Wert nun in eine Verdoppelung zu begeben. Der aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



