Deutsche Lufthansa Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Die Aktie der Deutschen Lufthansa ist zuletzt daran gescheitert, über die 11,00-Euro-Marke auszubrechen und ein neues Hoch oberhalb des Dezember-Hochs bei 11,29 Euro zu etablieren. In der laufenden Woche gaben zumeist die Bären den Ton an und sorgten für einen Rücksetzer bis auf 10,50 Euro. Hier scheint das Verkaufsinteresse aber wieder nachzulassen. In einer mittelfristigen Perspektive verläuft die Aktie zwar nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



