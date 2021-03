Deutsche Lufthansa-Aktie – Riesen-Bodenbildung?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Anleger hoffen auf eine wirtschaftliche Erholung der Reise- und Luftfahrtaktien. So konnte die Lufthansa-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Von rund 7 Euro im Herbst 2020 hat der Wert eine kräftige Aufwärtsbewegung bis zuletzt 12 Euro durchlaufen. Stimmung trotzdem gedeckelt für die Varta-Aktie? Die Bank-Analysten hingegen sind noch negativ gestimmt. So hat erst kürzlich die Credit Suisse ein Kursziel für die