Deutsche Lufthansa-Aktie: Die Luft wird dünn!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa-Aktie befindet sich seit einem halben Jahr im Sinkflug. Im März noch bei einer Notierung von knapp über 9 Euro, ist die Aktie der deutschen Fluggesellschaft auf fast 6 Euro zurückgefallen. Nach einer kurzen zwischenzeitlichen Erholung im September hat die Lufthansa-Aktie wieder all ihre Kursgewinne abgegeben. Was fehlt der Aktie momentan, um wieder in den Steigflug überzugehen?

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

Schlechte Kurse trotz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!