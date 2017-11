Deutsche Lufthansa-Aktie in der Korrekturphase!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei der Deutschen Lufthansa gab, hat sich Johannes Weber in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Durch die markttechnische Schwäche ging es bei der Lufthansa-Aktie etwas nach unten. Dennoch sieht es gut aus, auch weil das Unternehmen das Flugangebot in Deutschland erweitern möchte. So will man sich auf dem innerdeutschen Markt weitere Marktanteile sichern.

Der Chart! Der Aufwärtstrend der Lufthansa-Aktie ist weiterhin stark, ganz unabhängig von der Korrekturbewegung. Zwar ging es vom Jahreshoch bei 28,39 Euro auf etwa 26,50 Euro zurück, die Stabilisierung ist aber schon wieder im Gange. Eine Rückkehr in das untere Drittel des Bollinger Bands bei etwa 25 Euro wäre durchaus positiv für den Kurs.

Der Ausblick! Es muss sich nun zeigen, inwiefern sich der Kurs weiterhin auf positive Weise entwickeln kann.

Wie wird es bei der Deutschen Lufthansa nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.