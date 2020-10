Deutsche Lufthansa-Aktie – Katastrophe! Das will keiner wahrhaben!!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Schlittert die Lufthansa-Aktie in Richtung 1,50 Euro? Zumindest derart pessimistisch ist die Großbank HSBC! Dieses Kursziel mit Einschätzung “reduce” nannte der HSBC-Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie zur Lufthansa-Aktie Mitte dieser Woche! Denn die Aussichten für die europäische Luftfahrtbranchen würden seiner Ansicht nach immer düsterer! So würden die Verkehrsprognosen immer schwächer ausfallen. Auch würden Reisebeschränkungen nicht international aufeinander abgestimmt – dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



