Deutsche Lufthansa-Aktie: Kapitalerhöhung droht!

Rund 3.200 Aktionäre verfolgten am gestrigen Dienstag die Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa AG über das Internet. Unter anderem wurden drei Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt. Doch der besondere Fokus der Anteilseigner lag ganz deutlich auf dem neuen Genehmigten Kapital C in Höhe von 5,5 Mrd. Euro. Was da bald kommen dürfte, war auch so gut wie jedem klar. Das Geld ist knapp und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



