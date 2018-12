Deutsche Lufthansa-Aktie: Gerade noch mal gut gegangen! (Ichimoku-Analyse)

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Kurs der Lufthansa-Aktie stand zuletzt kurz vor einem Austritt aus der Ichimoku-Wolke, doch davor prallte der Kurs am Span A nach oben ab. Die Zukunftswolke wechselte gerade erst wieder in einen bullischen Zustand. Die Standard-Linie überholte in diesem Monat den Kurs der Lufthansa-Aktie. Zuletzt deutete viel auf die Bildung eines Death Cross hin, letzten Endes kam es aber doch nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.