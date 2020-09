Deutsche Lufthansa-Aktie – Droht die Pleite?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Unter 7 Euro! Die Lufthansa-Aktie zum Wochenschluss mit einem Fall unter das Tief vom Crash-Monat März 2020. So günstig wie aktuell war die Lufthansa-Aktie seit 2003 nicht mehr! Obwohl günstig nicht das richtige Wort ist. Denn nach Auffassung mancher Experten ist die Lufthansa-Aktie selbst am gegenwärtigen Niveau noch überbewertet! So hat ebenfalls zum Wochenschluss die Credit Suisse nochmals nachgelegt. Die Schweizer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung