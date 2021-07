Deutsche Lufthansa-Aktie: Delta und keine Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende. Weltweit sind hohe Fallzahlen zu verzeichnen. In den USA und Europa hingegen besteht die Befürchtung, dass sowohl die Impfskepsis vieler Erwachsene und eine gewisse Impfmüdigkeit in den Sommermonaten zu einer vierten und durchaus drastischen Welle in der Corona-Pandemie führt.

Deutsche-Lufthansa-Aktie nicht über den Berg

Darunter dürften dann auch die Touristik-Industrie sowie vor allem die Airlines leiden.



