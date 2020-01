Deutsche Lufthansa-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Im vergangenen Jahr stand die Aktie der Deutschen Lufthansa lange Zeit unter Druck. Im Juni hatte das Unternehmen eine Gewinnwarnung veröffentlicht und Ende Juli enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt – all dies hat dem Anteilsschein zugesetzt. So sank der Kurs Mitte August auf ein 30-Monats-Tief bei 40,18 Euro. In der Folge konnten die Anleger den Kurs wieder stabilisieren und eine Erholungsbewegung starten.



