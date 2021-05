Deutsche Lufthansa-Aktie: Bären machen wieder Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Deutsche Lufthansa – Kurs fällt stark ab!

In den jüngsten Handelstagen kommt der Kurs der Deutsche Lufthansa-Aktie abermals unter Druck. So ist er um etwa 10 % abgefallen. Beim Blick auf den Chart fällt auf, dass der Widerstandsbereich von rund 12,50 EUR für massive Gegenwehr sorgt. Damit nähert sich Lufthansa dem gleitenden Durchschnitt mit der Periode 200 an. Dieser konnte Ende letzten ...