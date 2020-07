Deutsche Lufthansa-Aktie – Abwärtstrend beschleunigt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa ist noch lange nicht über den Berg! So zumindest sehen das die Anleger! Denn die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle in Europa sowie die bislang nicht abebbende erste Welle in den USA sorgt weiterhin für leere Flugzeuge! Auch wenn die Lufthansa Flüge wieder aufgenommen hat – volle Auslastung sieht anders aus! Wer sich gegenwärtig in ein Flugzeug setzt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung