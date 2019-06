Deutsche Lufthansa-Aktie: Die Abwärtsgefahr nimmt zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am Dienstag startet die Deutsche Lufthansa Aktie verhalten in den Handelstag. Der Kurs verliert gleich zu Beginn etwas mehr als 1 % an Wert. Damit setzt der Kurs seinen charttechnischen Abwärtstrend weiter fort und nun steht auch noch die große Streikoffensive der Gewerkschaften bevor. Diese wollen den Flugbetrieb bestreiken und damit höhere Löhne durchsetzen. Am Ende sind aber vor allem die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



