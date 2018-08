Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG erweitert Vorstand / Neu geschaffene Position dient Stärkung des Vertriebs

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG,Frankfurt, hat Thorsten Zucht zum Vorstand ernannt. Der 43-jährigesoll auf der neu geschaffenen Position bestehende Vertriebswegeweiter ausbauen und neue erschließen."Ich freue mich sehr, den Marktführer für dieImmobilien-Verrentung in Deutschland künftig bei seinen ehrgeizigenWachstumsplänen zu unterstützen", sagt Zucht. Angetreten hat er dieneue Aufgabe bereits zum 2. Juli.Tätig war Thorsten Zucht zuletzt als Vorstand der PB PensionsfondsAG in Hilden. Bei deren Muttergesellschaft, der PB LebensversicherungAG, hatte er zugleich die Stelle als Bereichsleiter Filial-, Marken-und Drittvertriebe inne. Beide Unternehmen gehören zumTalanx-Konzern, dem drittgrößten deutschen Versicherer."Thorsten Zucht hat in seinem bisherigen Berufsleben bewiesen,dass er Vertriebe über alle Wege und Kanäle aufbauen und erfolgreichetablieren kann", sagt Friedrich Thiele, der bisherige Alleinvorstandder Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG. "Dass wir diesenErfahrungsschatz jetzt für unser Unternehmen nutzen können, ist einechter Zugewinn."Thorsten Zucht ist gelernter Bankkaufmann. Studiert hat dervierfache Familienvater an der Schweizer Universität St. Gallen(SMP). Dort hat er einen Master in "General Management" erworben.Hier finden Sie Bildmaterial der Deutsche Leibrenten GrundbesitzAG: https://deutsche-leibrenten.de/presse-3/mediathek/Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheimausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichertund im Grundbuch verankert - ein lebenslanges Wohnrecht und einemonatliche Rente. Im Jahr 2017 belief sich der Wert der angekauftenImmobilien auf ca. 30 Millionen Euro und soll sich im laufenden Jahrmindestens verdoppeln. Das macht die Deutsche Leibrenten AG imBereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer in Deutschland. Alseinziger Anbieter eines Verrentungsprodukts kauft das UnternehmenImmobilien im gesamten Bundesgebiet an. Die Deutsche Leibrenten AGist nicht börsennotiert. Finanziert werden sämtliche Aktivitäten ausdem Eigenkapital der Eigentümer.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia ThöringMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell