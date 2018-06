Deutsche Leasing Fleet stellt sich neu auf

Bad Homburg (ots) - Die Deutsche Leasing Fleet, ein Unternehmender Deutsche Leasing Gruppe, startet mit einer neuen Geschäftsführungin das zweite Halbjahr 2018. Frank Hägele und Dr. Hubertus Mersmannleiten ab 1. Juni gemeinsam die auf gewerbliches Fahrzeugleasing undFuhrparkmanagement spezialisierte Gesellschaft.Frank Hägele zeichnet verantwortlich für den Vertrieb undübernimmt damit die Position von Harald J. Frings, der nachfünfjähriger Tätigkeit für die Deutsche Leasing Fleet und insgesamt30 Jahren im Leasinggeschäft am 30. Juni in den Ruhestand geht.Hägele kommt von Opel Deutschland, wo er als Direktor Groß- undGewerbekunden neben dem Flottengeschäft auch das Nutzfahrzeug- undGebrauchtwagengeschäft in Deutschland verantwortete. Davor war er 17Jahre bei der BDK-Bank/ALD Lease Finanz Gruppe in Hamburg, zuletztals Direktor Gesamtvertrieb und Kooperationsgeschäft.Dr. Hubertus Mersmann ist für den Bereich After Sales (Finance &Operations) bei der Deutsche Leasing Fleet verantwortlich. Mersmannist seit über zehn Jahren bei der Deutschen Leasing und war zuvorLeiter des zentralen Beteiligungsmanagements der Deutsche LeasingGruppe."Die neue Geschäftsführung wird entscheidende Impulse für diestrategische Weiterentwicklung unserer Services undMobilitätsangebote sowie bei der Finanzierung und dem Management vonFahrzeugflotten geben", so Rainer Weis, Mitglied des Vorstands derDeutsche Leasing Gruppe. "Frank Hägele und Dr. Hubertus Mersmann sindfür uns das ideale Führungsteam für die Zukunft."Portraitfotos von Frank Hägele und Dr. Hubertus Mersmann findenSie unterhttps://www.deutsche-leasing.com/de/presse/presseinformationPressekontakt:Katrin KrausePressesprecherinTelefon +49 6172 88-1170Telefax +49 6172 88-1178katrin.krause@deutsche-leasing.comOriginal-Content von: Deutsche Leasing AG, übermittelt durch news aktuell