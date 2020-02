Deutsche Landwirte verdienen im EU-Vergleich wenig

Osnabrück (ots) - Deutsche Landwirte verdienen im EU-Vergleich wenigEurostat-Daten weisen kaum Steigerungen und starke Schwankungen bei denEinkünften deutscher Landwirte aufOsnabrück. Neue Zahlen der europäischen Statistik-Behörde Eurostat belegen, dassdas Einkommen der deutschen Bauern und ihrer Beschäftigten im Schnitt starkschwankt und deutlich niedriger ist als das ihrer europäischen Kollegen. Dasgeht aus Daten der europäischen Statistikbehörde (Eurostat) hervor, die der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegen.Demnach liegt Deutschland seit 2015 im Eurostat-Index der Einkommensentwicklungdeutlich unter dem EU-Durchschnitt. Der Index legt die Nettogewinne eineslandwirtschaftlichen Betriebes auf die Landwirte und ihre Familienangehörigen umund liefert so ein europaweit vergleichbares Maß für die Entwicklung derEinkommen. Der Index lag in Deutschland nach vorläufigen Zahlen für das Jahr2019 mit 100,47 deutlich unter dem europäischen Schnitt von 133,73. 2015 lag erin Deutschland bei nur 45,20, während der Index in der EU bei 114,32 lag. ImDürrejahr 2018 kamen die deutschen Landwirte auf nur 43,48 im Vergleich zu130,76 in der EU. Das Durchschnittseinkommen aller Beschäftigten in derLandwirtschaft liegt Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge in gutenWirtschaftsjahren bei etwa 3000 Euro brutto monatlich, in schlechten Jahrendeutlich darunter. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, SabineZimmermann, nennt die Daten gegenüber der NOZ "alarmierend". Landwirteverdienten "ein verlässliches Einkommen, das für ein gutes Leben reicht", sagtZimmermann. "Bisher kommt vom Verkaufspreis viel zu wenig bei den Landwirten undihren Beschäftigen an."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4510313OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell