Der Deutsche Kulturrat ist Partner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Leipzig/Berlin (ots) - Die Digitalisierung bietet für dieKulturberichterstattung Chancen für mehr Vielfalt. Das ist dieErkenntnis aus einem Fachgespräch mit Vertretern des DeutschenKulturrats und der Kulturchefs der ARD zum Thema "Chancen derKulturberichterstattung in der Digitalen Welt" am 22. Februar inLeipzig."Der ARD liegt die Kultur in ihrer ganzen Vielfalt besonders amHerzen", so die ARD-Vorsitzende, MDR-Intendantin Karola Wille. Alsöffentlich-rechtlicher Medienverbund habe die ARD eine besonderegesellschafts-politische Verantwortung, um zum sozialen Zusammenhaltund zur Stabilität in einer verunsicherten Gesellschaft beizutragen."Kunst und Kultur haben die Kraft Brücken zu bauen, decken aber auchschonungslos die existierenden Spannungen in einer Gesellschaft auf",so Wille. Eine Herausforderung für die gesamte ARD sei nun, für dieKultur im digitalen Zeitalter publizistische Ideen weiter zuentwickeln, die neue darstellerischen Möglichkeiten wie VirtualReality und 360 Grad-Videos kreativ einzusetzen und Plattformen wieYoutube, Facebook & Co. zum Dialog mit dem kulturell interessiertenPublikum zu nutzen, sagte Wille. Wichtig sei dabei eine zeitgemäßeAusgestaltung des Telemedienauftrags für den öffentlich-rechtlichenRundfunks.Der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, betontedie wichtige Rolle der ARD als Auftrag- und Arbeitgeber für denKulturbereich: "Wir sehen uns als zivilgesellschaftlicher Partner desöffentlichen-rechtlichen Rundfunks, der unverzichtbar für unserdemokratisches Gemeinwesen und den Schutz und die Beförderung unserereinzigartigen kulturellen Vielfalt ist", so Höppner: "Wer, wenn nichtder öffentlich-rechtliche Rundfunk, kann die gesellschaftlicheKommunikation herstellen, wenn der Blick für Zusammenhänge verlorenzu gehen droht?" Allerdings müsse die ARD ihre kulturellen Schätzeoffensiver kommunizieren. "Wir verfügen mit den Orchestern und Chörenoder den Archiven über ein weltweit einmaliges Angebot, das die ARDstärker für ihre eigene Profilbildung nutzen sollte", sagte Höppner.Generell sei die ARD gut beraten, die Unverwechselbarkeit ihrerAngebote weiter zu stärken: "Authentizität ist der Goldstaub imdigitalen Zeitalter", so Höppner, daher sei ein zeitgemäßerTelemedienauftrag für den öffentlich-rechtlichen RundfunkunerlässlichAuf Einladung der ARD und des Deutschen Kulturrats diskutierten imAnschluss der Medienrechtler Prof. Dieter Dörr (Universität Mainz),die VR-Journalistin Christiane Wittenbecher, der Netzpolitiker undUnternehmer Nico Lumma und Florian Hager, Programmgeschäftsführer vonfunk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF im Netz, mit denTeilnehmerinnen und Teilnehmern.