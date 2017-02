Die Deutsche Krebshilfe gibt Tipps zum Darmkrebsmonat März

Bonn (ots) - Viele Menschen zieht es im März wieder ins Freie -sich bei wärmenden Sonnenstrahlen zu bewegen ist angesagt. Das tutnicht nur der Seele, sondern auch der Gesundheit gut. "Es gibt eineVielzahl an Möglichkeiten, sein Leben bewegungsreich zu gestalten,beispielsweise Wandern oder Radfahren. Aber auch Gartenarbeit istgesund, hält fit und reduziert das Darmkrebsrisiko", so GerdNettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. DieDeutsche Krebshilfe unterstützt alle "Bewegungswilligen" bei ihremVorhaben: Mit dem kostenlosen Präventionsratgeber "Schritt fürSchritt. Mehr Bewegung - Weniger Krebsrisiko." motiviert die DeutscheKrebshilfe alle Interessierten hin zu einem bewegungsreichen Leben.Laut des aktuellen Ernährungsberichts der Deutschen Gesellschaftfür Ernährung (DGE) ist die Zahl der Übergewichtigen in Deutschlandso hoch wie nie. Rund 59 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauenbringen zu viele Kilos auf die Waage. Ein hoher Körperfettanteilerhöht das Krebsrisiko für mindestens 13 Krebsarten. Dazu gehörtunter anderem Darmkrebs. Die Deutsche Krebshilfe nimmt daher dendiesjährigen Darmkrebsmonat zum Anlass, über die krebsvorbeugendenEffekte von Bewegung und Normalgewicht zu informieren. Denn: Jährlicherkranken in Deutschland derzeit rund 27.600 Frauen und 33.400 Männerneu an einem bösartigen Tumor des Darms.Das Risiko für eine Dickdarmkrebserkrankung sinkt bei regelmäßigerkörperlicher Aktivität um 20 bis 30 Prozent. Experten raten deshalbdazu, sich täglich mindestens 30 Minuten moderat zu bewegen und dabeietwas ins Schwitzen zu kommen. Kinder und Jugendliche sollten täglichmindestens eine Stunde körperlich aktiv sein. Regelmäßiges Bewegenaktiviert den Stoffwechsel. Dies stärkt das Immunsystem undunterstützt Vorgänge, durch die der Körper Schäden am Erbgut selbstreparieren kann. Darüber hinaus hemmen Bewegung und Sportentzündliche Prozesse im Organismus und erleichtern dieGewichtskontrolle."Es lohnt sich, seinen Körper bewegungsreich zu fordern - für dieeigene Gesundheit und ein vermindertes Krebsrisiko. Zudem pflegenMenschen, die gern und viel körperlich aktiv sind, oft einengesünderen Lebensstil als Bewegungsmuffel," betont Gerd Nettekoven."Sie ernähren sich zumeist bewusster, rauchen seltener, trinken nurwenig Alkohol und verbringen mehr Zeit an der frischen Luft. Sosenken sie zusätzlich aktiv und selbstbestimmt ihr individuellesDarmkrebsrisiko."Wer seinen Alltag bewegungsreicher gestalten möchte, erhält Tippsund Anleitungen im Präventionsratgeber der Deutschen Krebshilfe"Schritt für Schritt. Mehr Bewegung - Weniger Krebsrisiko". DerRatgeber enthält ausführliche Informationen, Motivationstipps sowieTrainingspläne für Anfänger und Fortgeschrittene. Darüber hinausbietet die Deutsche Krebshilfe kostenlose Informationsmaterialien zumThema Darmkrebs an: Ratgeber und Faltblätter können bei der DeutschenKrebshilfe, Postfach 1467, 53004 Bonn, bestellt und im Internet unterwww.krebshilfe.de/informieren heruntergeladen werden. Einepersönliche Beratung bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter desInformations- und Beratungsdienstes der Deutschen Krebshilfe INFONETZKREBS unter der kostenlosen Rufnummer 0800 / 80708877.Hintergrundinformation: Darmkrebs vorbeugenEin gesunder Lebensstil ist die beste Möglichkeit, einerDarmkrebserkrankung vorzubeugen. Hierzu zählen eineballaststoffhaltige, fett- und fleischarme Ernährung, viel Bewegungund das Vermeiden von Tabakrauch sowie regelmäßigem Alkoholkonsum.Die Präventionsbroschüren und -faltblätter der Deutschen Krebshilfeinformieren über Chancen und Möglichkeiten einer gesunden Lebensweiseund zeigen, wie leicht diese im Alltag umzusetzen ist.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell