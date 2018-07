Deutsche Konsum-Vorlieben: Marken-Logo vor Ethik

Deutsche Konsumenten orientieren sich bei ihren Kaufentscheidungen seltener an ethischen Kriterien als Käufer in anderen Ländern: Nur 41 Prozent der deutschen Befragten geben an, beim Kauf von Waren und Dienstleistungen auch auf ethische Prinzipien zu achten. Zum Vergleich: Briten lassen sich immerhin zu 51 Prozent und Australier und Franzosen zu je 58 Prozent von ethischen Überlegungen leiten. Spitzenreiter ist Mexiko, wo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.